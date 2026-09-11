Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi tartışmalara neden oldu.
Yankılar sürerken Ank-Ar, Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin ağustos ve eylül ayı anket sonuçlarını açıkladı.
Ankette katılımcılara, "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi.
Ankette "Yeni Parti'ye katılmalı" diyenlerin oranı eylül ayında yüzde 46,7 olarak ölçüldü. CHP'de devam etmeli diyenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.
Eylül ayında ise aynı soruya verilen yanıtların oranları şöyle kaydedildi:
Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7
Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4
CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8
AKP veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20
Fikrim yok: Yüzde 10