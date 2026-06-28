Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile bir araya geldi.

Yavaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik ziyaretleri ve Kasım 2026'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Belediye Forumu'na davetleri için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Sergey Vershinin’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği de görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Moskova ve Ankara kardeş şehirleri arasındaki ticaret, ekonomi ve insani ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili çok sayıda konu değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.