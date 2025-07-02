İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü dolayısıyla CHP "100 KARASI" sloganı ile dün akşam Saraçhane'de miting düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise mitinge neden katılmadığını açıkladı.

Yavaş dün yaptığı açıklamada, Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacağı için Saraçhane'ye gelemeyeceğini belirterek "Tüm muhalefet partilerine ve demokrasiye inanan herkese çağrımdır. Eğer birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil geleceği de kaybederiz. Bu ülke yeniden ayağa kalkacaksa bunu ancak bir ve beraber olarak başarabiliriz. O sandık gelecek adalet geri dönecek. Bu ülkeyi tertemiz yarınlara hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.