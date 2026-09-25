Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından gözler atacağı yeni adımlara çevrildi.

Ankara kulislerinde Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından 100 bin imzayla bağımsız adaylık seçeneğine kadar çeşitli ihtimaller gündeme geliyor.

YAVAŞ’IN SONRAKİ ADIMI MERAK KONUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Eylül’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu.

Yavaş’ın kararının ardından Ankara’daki siyasi kulislerde, bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmeler hız kazandı.

Milliyet’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Yavaş’ın önündeki olası seçenekler arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bağımsız adaylık formülü de bulunuyor.

Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin farklı senaryoların gündeme geldiği belirtilirken, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde izleyeceği yol Ankara siyasetinin başlıca gündem maddelerinden biri oldu.

ADAYLIK TARTIŞMALARINI “ERKEN” BULUYOR

Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların şu aşamada erken olduğu görüşünde olduğu belirtiliyor.

Seçim takvimi netleşmeden adaylık tartışmalarının içinde yer almak istemediği aktarılan Yavaş’ın, siyasetten tamamen çekildiği yönündeki yorumlara ise Ankara kulislerinde mesafeli yaklaşılıyor.

Kulislerde, Yavaş’ın aktif siyaseti bıraktığı yönündeki değerlendirmelere karşın siyasi geleceğine ilişkin tüm seçenekleri kapatmadığı görüşü dile getiriliyor.

YENİ PARTİ VE CHP CEPHESİNDE FARKLI SENARYOLAR

Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda siyasi partilerde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

YENİ Partili kaynaklar, Yavaş’ın adaylığını açıklaması halinde kendisine karşı başka bir aday çıkarma arayışına girmeyeceklerini ifade ediyor.

CHP kulislerinde ise farklı bir yaklaşım öne çıkıyor.

CHP’li kaynakların, Yavaş’ın partiden ayrılmasının ardından CHP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği görüşünü dile getirdiği aktarılıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yavaş’ın olası adaylığı konusunda henüz bir pozisyon açıklamadı.

Özdağ, öncelikle Yavaş’ın kendi siyasi tutumunu ortaya koyması gerektiğini belirterek, ardından Zafer Partisi’nin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Özdağ’ın 24 Eylül’deki açıklamalarında da bu yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

AKP KULİSLERİNDE “BAĞIMSIZ ADAYLIK” SENARYOSU

AKP kulislerinde ise Yavaş’ın herhangi bir partiye bağlı olmadan hareket etmesinin siyasi hareket alanını genişletebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bu kapsamda Yavaş’ın, seçim sürecinde gerekli şartların oluşması halinde seçmenlerin imzasıyla bağımsız cumhurbaşkanı adayı olma seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor.

“ÜÇLÜ YARIŞ” SENARYOSU MASADA

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer senaryo ise cumhurbaşkanlığı seçiminde üç adaylı bir yarış ihtimali.

Bu senaryoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, YENİ Parti’nin çıkaracağı aday ve bağımsız aday olması halinde Mansur Yavaş’ın yarışın aktörleri arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir tablonun seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı konusunda ise farklı görüşler bulunuyor.

Bazı kulis değerlendirmelerinde yarışın ikinci tura kalabileceği öne sürülürken, Yavaş’ın bağımsız adaylığının muhalefet oylarının dağılımını ve seçim dengelerini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Yavaş cephesinden ise şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yeni bir karar açıklanmış değil.