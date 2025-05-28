Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen ve hurdaya dönüşen Ankapark enkazından geriye kalanlardan biri de teleferik direkleri oldu. Eski Başkan Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve 50.4 milyon dolara mâl olan teleferiğin yüzde 10’u tamamlandı ama yüzde 70’inin parası ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Teleferik firmasıyla görüştüm, halen mahkemelik durumdayız. İmzalanan sözleşmenin güncel maliyeti yaklaşık 2 milyar lira” dedi.

Yenimahalle semtinden başlayıp, hayvanat bahçesine gidecek olan teleferik, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra, yolcularını Ankapark’a getirecekti. Ancak Hayvanat Bahçesi 2013’te kapatıldı, otel de hiçbir zaman yapılmadı.