Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bilirkişi soruşturmasında yargılanan gazetecilerin beraat kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, Suat Toktaş'ın tutuklu kaldığı süreye sitem etti. Yavaş, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Adaletin terazisi bir kez şaştığında, o yanlış yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma zarar verir. Hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, yani “suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” ilkesi, bir gün hepimizin ihtiyacı olabilecek en temel güvencelerden biridir.

Halk TV’ye yönelik başlatılan “bilirkişi” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Suat Toktaş ve dört gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Ancak Suat Toktaş, tam 34 gündür cezaevindeydi. Serbest bırakılması yönünde karar çıktı. Peki kaybolan o 34 gün? O kaybedilen günlerin, yaşanan mağduriyetin, çalınan özgürlüğün telafisini kim verecek?

İşte bu yüzden hep söylüyoruz: Hukuk, bir baskı aracı değil, adaletin teminatı olmalıdır. Hukukçu ve filozof Cesare Beccaria’nın asırlardır yankılanan o sözünü unutmayalım:

“Bir suçsuz bir gün içeride kalacağına, bin suçlu aramızda dolaşsın.”

Hukukun temel prensibi budur. Çünkü özgürlük bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır ve tutuksuz yargılama esas olmalıdır."