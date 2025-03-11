Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

"5. MADDEYİ BEĞENDİM"

Yavaş, özellikle anlaşmanın 5. maddesini beğendiğini belirterek, Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, SDG’nin silah bırakması gibi bir durumun henüz gündeme gelmediğini belirtti ve gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti.

"GELİŞMELERİ İHTİYATLI İZLİYORUZ"

Yavaş, anlaşmanın detaylarına değinirken, "Bir anlaşma meydanda. Anlaşmanın en beğendiğim maddesi 5'inci madde. Diğerlerini beğendiğimi söyleyemem. Bir an evvel Suriye’lilerin dönmesini istiyorlar. İnşallah o şartlar gerçekleşir." dedi. Ancak, SDG’nin ve YPG’nin silah bırakmasına dair herhangi bir adım atılmadığını vurgulayan Yavaş, "SDG’nin, YPG’nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz," şeklinde konuştu. Yavaş, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir durumun olmaması gerektiğini ve bu yüzden gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini de ekledi.

"SİLAH BIRAKMADAN GÖRÜŞMELER ANLAMSIZ"

Yavaş, Öcalan’ın ateşkes çağrısına ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Ateşkes çağrısı yapıldı. Düzgünce silah bırakma çağrısı yapılmadı. Hatta bu işin mimarı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli de bugün ‘ateşkes değil silah bırakma olması lazım’ dedi," diyerek, silah bırakılmadan yapılacak görüşmelerin anlamsız olacağını söyledi. Yavaş, toplumun tamamını ikna edecek bir proje ortaya çıkmadan atılacak adımların sonuçsuz kalacağını belirtti ve şehit ailelerinin de dahil olduğu geniş bir toplumsal kabul sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.