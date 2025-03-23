Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için sandığa gidip oy kullandı.

İşlemin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

'26 MİLYAR HAVAYA UÇTU'

"Bunun sonucunda 26 milyar havaya uçtu. Emekliye vermediğimiz asgari ücretliye vermediğimiz paralar hukuksuzluk nedeniyle bir günde havaya uçtu. Yine dar gelirlinin üzerine tasarruf adımları gelecek. Biz bir süre Türkiye olarak kendimizi doğrultamayacağız. Ben kayyum atanmamasına sevindim. Öncelikle... Çünkü her şeyden önce masumiyet karinesi çöpe atıldı.

'İDDİANAME YOK, İDDİALAR VAR'

Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile 'bunlar nasıl sorular' dedirtti. Anlaşılır gibi değil.

Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor.

Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık.

'BİZİM KORKTUĞUMUZ HİÇBİR ŞEY YOK'

Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar.

Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok.

CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz.

Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz.