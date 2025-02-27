Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ise söz konusu gözaltına tepki paylaşımı geldi.

Yavaş paylaşımında şunları kaydetti:

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

"Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı.

Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır.

Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız."