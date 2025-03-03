Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerini sürdürüyor.

100 gündür süren direnişe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi. Yavaş, Çayırhan Maden Ocağı'na giderek enerji işçileriyle bir araya geldi ve eyleme destek verdi. Yavaş, "Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım" ifadelerini kullandı.

Özelleştirmeye karşı çıkan madenciler, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta yapılacak ihaleyle özelleştirilmesine iki gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, yerin 800 metre altında oturma eylemi başlattı. Eylem, özelleştirme kararına karşı tepki olarak yapılırken, işçiler sahurlarını yer altında yaparak oruç tutuyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş madenin önünde yapmış olduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım”

“Burada gördüğünüz işçiler neredeyse üçüncü nesil. 1966 yılından beri kömür işletmesinde çalışan Çayırhanlı, Davutoğranlı, Nallıhanlı, Beypazarlı işçiler var. Şimdi neredeyse onların torunları da burada çalışıyor ve buradan ailelerine ekmek götürüyorlar. Amaçları bu durumun devam etmesi. Burası kapandığı zaman ya da özelleştirildiği zaman haklı endişeleri var. Daha önce bunları yaşamışlar. Dolayısıyla ekmeklerine sahip çıkmaktan başka hiçbir talepleri yok. Umuyorum ki artık görülür bu durum. Çünkü kendilerini de kapattılar. Haklarına, geleceklerine, çoluklarına, çocuklarına, ekmeklerine bu şekilde sahip çıkıyorlar. Ben bir an evvel İnşallah özelleştirmeden vazgeçilmesini bekliyorum.

"Mesaj daha nasıl verilir? Ankara'ya kadar yürüdüler. Şimdi kendilerini de kapattılar. Daha ne yapmaları lazım? Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım. Ümitle bekliyoruz."