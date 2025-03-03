Ankara Büyükşekir Belediye (ABB) Başkanı Mansur yavaş, Çayırhan maden işçilerinin özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatmalarına ilişkini sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"EMEĞİ İNADA KURBAN ETMEYİN"
"Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır. Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!"