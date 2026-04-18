Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Yavaş, CHP'li Eşme ve Ataşehir belediyelerine yapılan operasyonlar hakkında konuştu.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

- Dün yine iki belediye, birisi dün akşam olmak üzere operasyona uğradı. Artık adına operasyon diyoruz. Ben bu konuda biliyorsunuz dün basın toplantısı yaptım.

-Bir şikayet varsa bu normalde eğer ihale fesat gibi suçlarsa tabii ki savcılık bunu kovuşturabilir. Ama normalde göreviyle ilgili bir olumsuzluk varsa bu 4483 sayılı Kanun'a göre mülkiye müfettişinin gelip suçları tespit edip o sanıkların yargılanmasını sağlayabilir. Ama böyle operasyon adı altında bir baskın yapıldığı zaman tabii ki bu biraz toplum önünde insanlar daha mahkum olmadan onların itibarsızlaştırılması ve toplum gözünde mahkum olması sonucunu oluyor. Bu kötü bir şey.

- Halbuki Anayasa'ya göre karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Dolayısıyla 'masumiyet karinesi' ortadan kalkıyor. Özellikle bu hükümetin ilk yılda çıkarttığı adalet reformları içerisinde tutukluğun en son düşünülecek şey olması gerekirken şimdi bir yere operasyon yapıldıysa artık sonucunu beklemeye gerek yok, nasıl olsa tutuklama çıkacak gözüyle bakıyoruz.

-Bu da bizim Türkiye'deki yargıyı zora sokuyor. Türkiye'deki adalet konusunda Afrika'nın gerisinde kaldığı gibi anlamlar ortaya çıkarıyor ki adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz, işte bir türlü ekonomimiz de düzelmiyor. Onun için ben Ataköy ve Eşme Belediye Başkanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Umuyorum en kısa zamanda yargı önüne çıkarlar ve orada beraat ederler.

- Suç işleyen belediye başkanı yok mu? Zaman zaman bu da gündeme geliyor. Elbette yanlış yapan, suç işleyen belediye başkanı vardır mutlaka olacaktır. Şöyle ki bu orana bakarsanız 'azdan az çoktan çok gider' derler.

-Her partide bu olabilir. Önemli olan buna bakış açısı söz konusu. Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da işte bizim Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMALI"

Belediye başkanları arasında ciddi bir tedirginlik olduğunu dile getiren Yavaş, sosyal medya üzerinden organize saldırıların arttığını savunarak, "Troller sürekli saldırıyor, ‘sıra sende’ denilerek hedef gösteriliyor. Bu durum tüm belediye başkanlarını rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.Acil bir değerlendirme toplantısı yapılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Bu böyle sürmez. Acilen bir araya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" ifadelerini kullandı.