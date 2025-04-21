Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) binasında ABB, AKK ve Yerel Reform Girişimi Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Yerel Reform Buluşmaları toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

“Yerel Seçimlerin 1. Yılında Belediyeler” başlığı altında konuşma yapan Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'YE KAYYUM ATANACAĞI AKILLARA GELDİ..."

Yavaş, "Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin Ankara’da özel bir göreve çağrıldığı gündem oldu" ifadelerini kullandığı konuşmasında, "Herkes başladı konuşmaya. Kimsenin aklına asayiş gelmedi maalesef. Ya CHP’ye kayyum atanacağı akıllara geldi, ya büyükşehir belediyesine ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı akıllara geldi. Böyle bir ülkede fikir özgürlüğünden veya tarafsız bir hizmetten bahsedebilir miyiz? İnsanların en son aklına gelmesi gereken şey ilk gelir oldu. Hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor” dedi.

ROK TEPKİSİ

Yavaş, CHP'ye kayyum atanacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Yavaş, “Hukuk sistemi ‘kolay kolay kimseyi tutuklamayın’ der. Ama siz direkt tutuklarsanız, yargılamanın bir anlamı kalmıyor. Son günlerde sizlerin işine gelen bazıları tutuklanır, bazıları dokunulmaz olursa, Ankara’da operasyon yapılacak CHP’ye kayyum var deyince borsadaki kaybı gördünüz. Bu şahıs tutuklanmadı. Madem onu tutuklamıyorsun, diğerlerini niye tutukluyorsun” ifadelerini kullandı.

"DERHAL EKREM BAŞKANI SERBEST BIRAKIN"

Mansur Yavaş ayrıca, "Sizin yine üst düzey bürokratlarınız, İstanbul’daki lüks villa projelerinde sıraya girmişler. Hiç bunları sormaz mısınız? Bu paraların kaynağı nedir. Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem başkanı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.