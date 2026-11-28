Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın birçok sorunu var, biz onlara odaklandık. Böyle bir gündemimiz asla yok. Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş, 'Sen Ankara'nın işini halletmeden ülkeyi mi yönetmeye kalkıyorsun?' diye soruyor.

-Aynı yazarın bir hafta 10 gün önceki yazılarına da baktım. Onların birçoğunda 'Artık Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti' vesaire yazılar yazdı ama benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum.

-Beş yıl boyunca 'Aday kim olacak?' tartışması yapıldı, o seçim bitti şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok."

-Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak: 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun?' Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME MESAJI

Özgür Özel'in önümüzdeki hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya dair bir istişarelerinin olup olmadığı sorusuna ise Yavaş, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı, dolayısıyla hiçbir bilgim yok" yanıtını verdi.

Yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine de Yavaş, "Yani şöyle bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Etik olarak onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Yavaş, YENİ Genel Başkanı Özgür Özel’in önümüzdeki hafta cuma günü adaylık sürecine ilişkin yapması beklenen açıklama hakkında kendisiyle herhangi bir istişarede bulunmadığını söyledi.

Uzun süredir Özel ile görüşmediğini belirten Yavaş, konuya ilişkin bilgisinin olmadığını ifade etti. Özel ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceği sorulan Yavaş, yeni genel başkana nezaket ziyareti gerçekleştireceğini belirterek, “Hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Etik olarak bunu gerçekleştireceğim. Bunun dışında özel bir durum yok” dedi.