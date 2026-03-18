CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 99'uncusu İmamoğlu'nun tutukluluğunun birinci yılı sebebiyle İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de yapıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin Başkentinden sizlere selam getirdim. Başkentten dayanışma duygularıyla geldik. Belediye başkanlarımızın hepsinin arkasında olduğumuzu bütün dünyaya duyurmaya geldik. Hoş geldiniz sizler. Hepinize saygılar sunuyorum" sözleriyle İstanbulluları selamladı. Yavaş, şöyle devam etti:

- İradenizin gasbedildiği bir yıl öncesinden bugüne kadar değişen hiçbir şey yok. Bir yıl önce ne söylediysek maalesef şimdi aynı durumdayız. Haksızlıklar, hukuksuzluklar aynen devam ediyor. Bizler ne istiyoruz? Belediye başkanları olarak Ankara halkı beni, İstanbul halkı Ekrem Başkanı, diğer başkanlarımızı seçti, kendilerine hizmet etmek için. Bizler doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yaptığımız hizmetler sayesinde de halkın memnuniyetini arttırıp en yakın yapılacak erken seçimde iktidarı değiştirmek ve bu ülkeyi daha iyi yönetmek istiyoruz. Bu iddiayla göreve geldik. Ancak ağzımızın tadıyla gerçekten hizmet etmemiz engellendi. Bu yapılan hukuksuzluklar, operasyonlar maalesef bizi engellemek için yapılan işler. Güzel yaptığımız için öne çıkan işlere baktığınız zaman bunları iktidar engellediği gibi aynı işleri kendileri kamu idaresi vasıtasıyla yapmak istiyor. Yapamazlar. Bu yasayı kendileri çıkarttılar. Büyükşehirlere bu yetkileri kendileri verdiler. Eskiden yapılan sosyal yardımların çok daha adil, çok daha iyi, insani yapıldığını gördüler. Halktan yana politikaları gördüler ve halktaki memnuniyeti gördüler.

"Nerede adalet?"

- Türkiye çapında genel başkan yardımcımızın yaptırdığı anketler sonucu yerel yönetimlerden memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı. Bu yayımlandı. Yayımlandıktan sonra da operasyonlar maalesef başladı. Bizler dokunulmazlığı olmayan insanlarız. Bizler adil ve eşit hukukun herkese uygulanmasını istiyoruz. Başka hiçbir talebimiz yoktur. Kendileri bir yasa çıkarttılar yıllar önce. Artık dediler hiç kimse gece vakti evinden alınmayacak. Eğer bir şahsın ifadesine başvurulacaksa kendisine karakoldan yazılı tebligat gidecek. Bu tebligatta karakola neden çağrıldığı, hangi konuda ifadesinin alınacağ bildirilecek denmişti. Nerede bunlar? Şimdi sabaha karşı evler basılarak, davet edilmek yerine çağrıldığı zaman hemen gelecek belediye başkanları yaka paça ve itibarsızlaştıracak şekilde gözaltına alınıyor. Bununla da kalmıyor. Hazırlık soruşturmaları gizlidir ancak verilen ifade daha avukatların eline gelmeden bakıyorsunuz yandaş basında yayınlanıyor, WhatsApp gruplarında yayınlanıyor. Bu suçtur. Hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal etmek suçtur. Ayrıca bu yargılanacak insanları savunacak kimse televizyonlarda yokken artık karşı fikirlerin adı altında dezenformasyonlar yapılmak suretiyle yargılamalar etkilenmek isteniyor. Yargıdaki bir işin bu şekilde televizyonlarda konuşulup peşinen suçlu ilan edilmesi resmen suçtur. Bunlar hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Ancak Ekrem Başkanı ve diğer başkanlarımızı birisi savunduğu zaman adeta suçluyu savunma gibi, 'Mahkumiyeti olmayan insanları kesinleşmiş kararı olmadan Anayasamıza göre hiç kimse suçlu edilemez' hükmüne rağmen bu sefer suçlu ilan ediliyor. Twitter hesapları kapatılıyor. Engelleniyor. Fotoğrafları ortadan kalkıyor. Nerede adalet?

"Gökçek ve ailesi yargılanmadan hiç kimseyi yargılayamazsınız"

- Eşit hukuk istiyoruz demiştim. 2019'da Ankara'da ben işbaşına geldikten sonra burada Ekrem Başkan işbaşına geldikten sonra eski döneme ait dosyaları açtık. Kamu adına açtık. Halk adına açtık. Ve yaptığımız şikayetleri adliyeye intikal ettirdik. Bu meşhur şahısları ifadeye daha çağırmadılar. Televizyonlardan görüyorsunuz. Sayın Genel Başkanımızın bozuk tohum olarak ilan ettiği şahsın 600 milyon liralık villası var. Pişkin pişkin sırıtarak, '600 yüz yapmaz, 400'e veririm' diyor. Hayatında bir gün çalışmamış. Bir gün sigortalı çalışmamış, çalıştırmamış. Siyasiler servetlerinin hesabını vermek zorundadır. Bunlara hiç kimse bir şey sormuyor. Kamu zararları söz konusuysa her gün televizyonlarda görüyoruz. Kasalarından kilolarca altın çıkanlar, yolsuzluk yaptıkları vakıflarla ilgili beyanları ortadayken ifadeye dahi çağırılmıyor. Nasıl hukuk? CHP'liysen derhal gel, yaka paça al, hapse at, verdiklerini savunmanın hiçbirisini dikkate alma, diğer şahıslarını ifadesini daha alma... Ben diyorum ki: Gökçek ve ailesi yargılanmadan hiç kimseyi yargılayamazsınız. Hiçbir belediye başkanını yargılayamazsınız.

"Siz ne hakla o çete reisinin ifadesini bizim belediye başkanlarımızdan üstün tutup onları hapse atıyorsunuz?"

- Her şeyden evvel yine kendileri çıkarttıkları yasaya göre tutukluluğun sınırlarını kaldırdılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Ayrıca tutuklama tehdidiyle birçok insanı da iftiraya zorluyorlar. Bunun hukukta asla yeri yoktur. Bir diğer konu, yargılamalarda şunu görüyoruz. 'Şunu dedi, bunu dedi.' Şimdi bir tarafta iddia eden var, bir tarafta karşılığını söyleyen var. İddia eden, suçlayan kişi çete lideri olarak ilan edilen kişi. Peki suçlanan kim? Hayatı boyunca karakola gitmemiş, halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız. Siz ne hakla o çete reisinin ifadesini bizim belediye başkanlarımızdan üstün tutup onları hapse atıyorsunuz? Bunun hukukta hiçbir yeri yoktur. Mübarek günlerdeyiz. Hiç dinleyeceklerine inanmıyorum ama Maide suresinde şöyle diyor: Bir topluluğa olan kininiz asla sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Belki bundan anlarsınız. Yaptığınız iş, duyduğunuz kin sonucu insanları suçsuz yere hapse atmak adaletsiz davranmaktır. Bunun hesabını elbette ömürde iade vereceksiniz. Cumaya gidenler bilir, hutbede imam sözlerini tamamlar; 'Hükmettiğiniz zaman Cenabıallah adaletle hükmetmenizi emreder' diyor. Nerede adaletle hükmetmek?

"Yapılacak en erken seçimde Türkiye'deki iktidar değişecek"

- Bizler belediye başkanları olarak bu hukuksuz uygulamaları gördükçe daha fazla çalışıyoruz. Daha fazla halkın memnuniyetini arttırmak istiyoruz ki inşallah yapılacak en erken seçimde Türkiye'deki iktidar değişecek ve bundan sonra gerçek hukukun üstünlüğü olan, herkese adil olan, hiç kimsenin yargılamaktan korkmadığı, yargılanırken de emin olduğu sistemi mutlaka getireceğiz. Rövanş hukukunu ortadan mutlaka kaldıracağız. Kapınız sabaha karşı çalındığı zaman zannetmeyin ki polis geldi. Acaba ihtiyacı olan birisi mi geldi diye hiç endişe etmeden kapıyı açacağımız günler gelecek. Türkiye'ye bunlara vaat ediyoruz. İnşallah anayasaya bağlı, hukukun üstünlüğüne ve herkese uyan bir hukuk sistemini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Diyorum ki delilleri topladınız. Delilleri topladınız ki davayı açtınız. İddianame ortada. Hala niye tutuklu tutuyorsunuz? Serbest bırakın. Adli tedbirleri uygulayın. Bu insanların ömründen çalmayın. Kaldı ki hasta olan belediye başkanlarımız var. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor, ondan içeride tutuyorsunuz hala? Her zaman Ekrem Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın arkasındayız. Onlara güveniyoruz. Onların adil yargılanmalarını tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz. Ve inşallah yapılacak en erken seçimde de dilediğimiz özgür, bağımsız, herkesin huzuru içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere.