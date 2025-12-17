ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara'nın Geleceği Zirvesi programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerden gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.

İSRAİLLİ FİRMA GÜNDEMİ

Mansur Yavaş kamu verilerinin halka paylaşılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Ankara'daki kayıp kaçağı kontrol etmek için İsrailli bir firma geldi. Derken o sırada benimle de fotoğraf çektirdi beyefendi. Bu fotoğrafı kendisi paylaşmış. Arkasından beni aradılar. Bu adam MOSSAD Ajanı dikkat edin dediler. Benim tabi bilme şansım yok çünkü firma adına geldi. Türkiye'de en fazla veri paylaşan belediyeyiz. Ülke ve Ankara güvenliğini riske atmayacak her veriyi paylaşıyoruz"

"VAHŞİ ŞEKİLDE TÜKETİYORUZ"

Ankara'daki su sıkıntısına dair de soruları yanıtlayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"- Kuraklık var. Vahşi bir şekilde tüketiyoruz. Bunun üzerine de hobi bahçeleri çıktı. Yüz binin üzerinde hobi bahçesi var. Bir an evvel bir takım yasaklamalar ve başka çarelerle bu işin önüne geçmek gerekiyor"

"NE VARSA GENÇLERDE VAR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Özlem Zengin'in de sorularını yanıtladı.

Zengin'in Gençlerden ümitli misiniz? sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabili ümitliyiz. Ne varsa onlarla var. Özellikle Z Kuşağı ve yeni yetişen nesil çok iyi yetişmiş bir nesil. Onların imkanları dünyayı tanımaları açısından her imkan önlerinde. Kıyas dahi götürmeyecek şekilde bizden öndeler. Onun için gençlere akıl vermeyi bıraksınlar da onlardan akıl almaya baksınlar