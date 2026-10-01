Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Seçilmiş yöneticilere yönelik uygulanan hukuki prosedürleri eleştiren Yavaş, süreçlerin yasalara uygun yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

"İFADEYE DAVET EDİLMELİYDİLER"

Seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınma biçimine değinen Yavaş, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmayan kişilerin mevzuat gereği doğrudan ifadeye çağrılması gerektiğini ifade etti. Yılın her dönemi denetime açık olan yerel yönetimlerde usule uygun hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

"EVRAKLARIN KAYBOLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kamu zararı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki hiçbir belgenin ya da evrakın ortadan kaybolmasının mümkün olmadığını belirtti. Herhangi bir kamu zararının varlığının ancak Sayıştay denetimleri ve yargı süreçleri sonucunda netleşebileceğini aktardı.

"FARKLI UYGULAMA HUKUKA ZARAR VERİR"

Toplumun yanıt beklediği ciddi mali iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken hukukun çifte standart olmaksızın işletilmesi gerektiğine işaret eden Yavaş, adaletin farklı şekillerde uygulanmasının en büyük zararı yine hukuk sistemine vereceğinin altını çizdi.