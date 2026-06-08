İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamaya İsrail'den yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, "Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Katz, "Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklüyorsunuz" ifadeleriyle Ankara'yı hedef aldı.

YAVAŞ'TAN KATZ'A SERT YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisini mesajında etiketleyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a sert sözlerle yanıt verdi.

Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz.

-Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın! Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır.