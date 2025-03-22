Üç gündür gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun, saat 10.00'da ikinci soruşturma kapsamında ifade verme işlemleri tamamlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 5 saat süren ifadesinin 18 sayfa olduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU ADLİYE'YE SEVK EDİLECEK
İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.
MANSUR YAVAŞ'TAN FLAŞ "İSTANBUL" KARARI
Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün İstanbul'a gelme kararı aldı. Kararın İmamoğlu'nun adliyeye bu akşam sevk edileceğinin öğrenilmesinden sonra alındığı aktarılırken, Yavaş'ın akşam 20.30'da Saraçhane'de olacağı öğrenildi.