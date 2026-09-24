Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş, sosyal medya hesabından aldığı kararı duyurmasının ardından medyada cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddialar ortaya atıldı.

"SERT VE ÜSTENCİ SÖZLER..."

Yavaş, bu iddialar sonrası Gürbüz Evren'e konuştu. İstifa süreciyle ilgili Yavaş, "Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı" ifadelerini kullandı.

"ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Medyada yer alan Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarıyla ilgiliyse Yavaş, "Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum."

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI

Belediye başkanlarının istifası konusunda da Mansur Yavaş'ın, "100 ya da daha fazla belediye CHP'de kalsa iyi olmaz mı? Bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifaların sorumlusu da olamam"