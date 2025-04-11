Ankara'da beklenen kar yağışı başladı, kentte okullar tatil edildi. Ankara Valisi'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da açıklama yaptı.
Yavaş, "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir." dedi.
Yavaş yolların durumunu da Ankaralıların belirtilen adresten takip edebileceğini söyledi.
http://kartakip.ankara.com.tr sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz.