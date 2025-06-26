CHP'de gözler 30 Haziran'a çevrilirken gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun YouTube’da birlikte hazırladığı ‘Onlar TV‘ adlı programda Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği görüşmeyle ilgili gazeteci Timur Soykan, çarpıcı iddialarda bulundu.

"SİZ BUNU YAPARSANIZ BEN SİYASETTEN VAZGEÇERİM"

Soykan, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı kabul etmesi durumunda siyaseti bırakacağını belirtti.

Soykan şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'Genel merkezde faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım' dediği zaman Mansur Yavaş buna çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde, 'Bu dediğiniz CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçerim' demiş."