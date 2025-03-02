Cem YILDIRIM

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Kongre Merkezi’nde düzenlenen sahur programına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, teröristbaşı Öcalan’ın yaptığı silah bırakma çağrısı için temkinli konuştu.

Yavaş “Binali Yıldırım’ın açıklamalarına bakınca sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki ‘Sayın cumhurbaşkanının sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır’ diyor. Bir çağrı ile her şeyin biteceği iyimserliğine kapılamıyoruz, daha önce başarısız oldu. Toplansın kongre ne diyecekler, kim ne istiyor belli olsun” sözleriyle çekinçesini dile getirdi.

Mansur Yavaş “Her gün ortaya bir şeyler atılıyor. Gerçekten kim neyi kastediyor, neyi bekliyor, ne karşılığı bir şeyler istiyor bunları görmek istiyoruz. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi var gündemde, bunun bir parçası mı acaba bu çalışmalar? Net bir şekilde Türkiye’nin, Türk milletinin bu konularda mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Binali Yıldırım, Anayasa’daki vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Büyük Ortadoğu Projesi ABD Başkanlarından George Bush döneminde ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice “Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları değişecek” demişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Esad’ın devrilmesine yönelik açıklamalarında Esad rejiminin sona ermesinden ve İran ile Rusya’nın bölgede “zayıflamasından” memnun olduklarını ifade etmişti. Bu, bölgede sıranın İran’a geldiği yorumlarını beraberinde getirdi. Analistlere göre İran’dan sonra sıradaki ülke Türkiye!