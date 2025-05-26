CHP Ankara İl Başkanlığınca, Kızılay Sakarya Caddesi'nde, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlenecek
ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu miting için tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına açtığı "Mansur Yavaş 2025" hesabından çağrıda bulundu.
Yavaş paylaşımında şunları söyledi:
"TÜRKİYE İÇİN SES OLACAĞIZ"
"Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz.
Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız.
26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım."
Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz.— Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) May 26, 2025
Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız.
26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım.