Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve gençlerin eğitim, kişisel gelişim, kariyer planlaması ve sosyalleşme süreçlerine destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Genç Akademi, Bahçelievler'de hizmete açıldı.

Yavaş burada yaptığı konuşmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkındaki soruya da yanıt verdi.

İmamoğlu’na ön seçim başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte açılan diploma soruşturması hakkında ne düşündüğü sorulan Yavaş, “Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim” yanıtını verdi.

Basının sorularının ardından Yavaş, gençlerle birlikte Genç Akademi Bahçelievler’in açılışını yaptı.