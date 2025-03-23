Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde Saraçhane'deki İBB binasında açıklamada bulundu. Yavaş, Çağlayan'dan tahliye haberi beklediklerini belirterek "Serbest bırakılmamaları hukuk açısından çok büyük bir yanlış olur." dedi

Mansur Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Vatandaş burada, iradesine sahip çıkıyor, biz de vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Çağlayan'da, biz de belediye binasında İstanbulluların verdiği oyların peşindeyiz. Bunun bir yargı yolu elinden alınmasını kabullenmiyoruz.

- Dayanışma içerisindeyiz, bekleyeceğiz. Şimdi ikinci ifade bitmiş. İnşallah tahliye ya da serbest bırakılma diye bekliyoruz. Serbest bırakılmamaları hukuk açısından çok büyük bir yanlış olur.

- Geçen hafta başlayan hukuksuzluk sonucunda 11.2 milyar gitti. Yani 2 yıldır tasarruf edipte Merkez Bankası'nın kasasını dolduralım derken, bu hukuksuzluğu gördükçe herkes parasını alıp gidiyor. İş inşaları gidiyor, gençler gidiyor. Hukuka dönmezsek, ekmeğimiz azalacak. 11.2 milyarı emeklilere verdiğiniz zaman 44 bin TL maaş demektir. Öğrencilere daha fazla burs, yurt demektir. İnsanlara ekmek demektir. Asgari ücretliye daha fazla para demektir. Maalesef bu hukuksuzluklar daha da aç kalmamıza sebep olacak. Üzgünüz. Bekliyoruz, sabırla bekliyoruz iyi haberleri. İstanbulluları kendi iradelerine sahip çıktıkları için tebrik ediyorum.