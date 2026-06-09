Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK’nın saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı ölüm yıl dönümünde andı. Yavaş, paylaşımında Yalçın’ın genç yaşta yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, “Henüz 22 yaşında gencecik bir öğretmendi Şenay Aybüke Yalçın… PKK’lı hain teröristler tarafından şehit edildi. Biz onu asla unutmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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