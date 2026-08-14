Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine bir son dakika açıklaması yaptı.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor.

Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız.

Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara. Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum.

Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla!

Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik. Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları hem de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.