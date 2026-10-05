Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vahap Seçer'e destek vermek amacıyla Mersin'e giderek belediyeyi ve Seçer'in eşi Meral Seçer'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, belediye başkanları ve kamu görevlilerinin soruşturulma usullerinin yasalarla sabit olduğunu vurgulayarak uygulanan gözaltı kararına tepki gösterdi.

"SUÇÜSTÜ HALİ OLMADIKÇA DAVET EDİLMELİ"

Soruşturma süreçlerinde anayasal ilkelerin esas alınması gerektiğini belirten Mansur Yavaş, Sayıştay veya Mülkiye Müfettişleri incelemesi neticesinde bir usulsüzlük tespiti halinde dahi kişilerin ifadeye davet edilmesinin esas olduğunu söyledi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanlarını veya bir kamu görevlisini soruşturma usulleri bellidir. Kendisine davet çıkartılır veya Mülkiye Müfettişi ya da Sayıştay bir husus tespit ederse savcılığa bildirir. Savcılık da ifadeye çağırır. Anayasa'ya göre yargılanmadan kimse suçlu ilan edilemez. Suçüstü hali olmadığı sürece bu şekilde gözaltına alınmayı hukuka uygun bulmuyorum."

Ankara’da geçmişte görev yapan eski büyükşehir belediye başkanının davet usulüyle ifade verdiğini hatırlatan Yavaş, Vahap Seçer’in de davet edilmesi durumunda aynı ifadeyi vereceğini belirterek hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

"DOĞRUDAN TEMİN İDDİASU TUTUKLAMA GEREKTİRMEZ"

Soruşturmaya konu iddiaların "doğrudan temin" alımlarıyla ilgili olduğunu kaydeden Yavaş, mevzuata göre bu tür iddiaların tutuklama yasağı kapsamında değerlendirildiğini belirtti:

"Doğrudan teminde alım usulleri hatalı bile olsa, ihale kapsamına girmediği için yasal olarak 'görevi kötüye kullanma' suç sayılır. Bu suç da mevcut yasalar gereği tutuklama yasağı tabidir. Biz belediye başkanları olarak soruşturulmaktan kaçmıyoruz, ayrıcalık da istemiyoruz. Sadece usulüne uygun şekilde yargılanmak istiyoruz."

Yavaş; milletvekilliği, TBB başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bir kamu görevlisinin toplumsal konumu ile kişiliğinin yargılama aşamasında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"TBB VE BELEDİYELERİ ELE GEÇİRME İDDİASI"

Basın mensuplarının "Bu yargı operasyonlarının iktidarın Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirme planının bir parçası olduğu yorumları da var. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yanıtlayan ABB Başkanı, siyasi hesap iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nde veya Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bunu gerektirecek ya da böyle bir yönetimi sağlamaya yetecek bir sayısal çoğunluk veya tablo bulunmamaktadır. Umuyorum ki süreç serbest bırakılma kararıyla sonuçlanır ve Vahap Başkanımız ailesine kavuşur."

MERAL SEÇER'E DAYANIŞMA ZİYARETİ

Belediye başkanları arasında geçmişten bu yana ailece devam eden bir dayanışma olduğunu belirten Mansur Yavaş, Mersin ziyaretinin ilk durağında Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve süreç hakkındaki detayları birinci elden dinlediğini aktardı.