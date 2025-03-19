İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler artarak devam ediyor.

CHP Genel Merkezi'nin çağrısının ardından, il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet ve İstanbul Üniversitesi önündeki kalabalıklar, İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

Gözaltının ardından İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu konuşma yaptı.

On binler İmamoğlu için Saraçhane'de toplanırken yurt dışındaki programı nedeniyle bugün Türkiye'ye dönüş yapabilen Mansur Yavaş'tan yeni bir mesaj geldi.

Sosyal medyadaki paylaşımında Kutadgu Bilig ve Hz. Ali'den alıntılar yapan Yavaş, "Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir" ifadeleri kullandı.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Yavaş paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz."