İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı Ankara Çankaya'daki evinde ziyaret etti.

90 yaşındaki Özdağ'ı ziyaret için gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

İki başkan ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Yavaş, "Bunların iktidara da zarar verdiği kanaatindeyiz. Ümit Özdağ’ın bir an evvel tahliye edilmesi ve partisinin başına geçmesini diliyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'DİPLOMA' SORUŞTURMASI ÇIKIŞI

Ekrem İmamoğlu ise hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"*Açıkçası, bu yalanı, bu iftirayı defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan insanlarla ilgili en üst seviyede dava sürecini başlatacağımı buradan ifade etmek isterim.

*Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı ve uydurma buluyorum. Ki biliyorsunuz, önce evrakta sahtecilikten başladılar, sonra “diploması yok” dediler, ardından başka başka hususlar ve farklı gerekçelerle uydurma işler…

*O kadar enteresan ki! 35 sene önce, 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi… Ki bu, tek başına bir kişinin değil, o günün yönetmeliği, genelgesi üzerinden binlerce insanın geçiş yaptığı bir dönemdi. Ama bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası içindeler.

*Şimdi bu çaba… Bana “ifade ver, gel buraya” diyorlar. Hem de ne için? Çete soruşturmaları yapan mahkemenin örgütlü suç alanına davet edilmemin utanç verici sürecini yaşıyoruz.

*Peki, bunun muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu, bugünün iktidarının, az önce söylediğimiz gibi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır.

*Üniversiteden de çok arkadaşım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam, miting yaparım. Ama adamın birisi, tavla oynayacak arkadaş bile bulamaz. Tavla da biliyor mu, bilmem! Çünkü üniversite okuyanlar, öyle ya da böyle, ucundan da olsa tavla bilir."

CHP'DE 'ÖN SEÇİM' SÜRECİ

İki başkan CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak 'ön seçim'e ilişkin açıklamada bulundu.

Bölünmüşlük içerisinde olmadıklarını kaydeden Yavaş, üçlü görüşmeden sonra ilk defa bir araya gelmelerine ilişkin "İlk defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor" dedi.

'Ön seçim' sürecini anımsatan Yavaş, İmamoğlu'na başarılar dileyerek "Ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci beraber götüreceğiz. Ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bir arada olduklarını kaydederek "Defalarca Ankara'ya geldiğimde de zaten başkanımızı ziyaret ettim. O da İstanbul’da geldiğinde arıyor, görüşüyoruz" dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"*Bizim bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın bir göstergesi, fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer.

*Bundan sonra da iş birliği ve yol birliği içerisinde, Allah’ın izniyle bizim memlekete dair bir davamız var. Hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

*Hiç kimsenin, başta Mansur Başkanımızın, bütün fertlerimizin, genel başkanımızın, hiç kimsenin bir bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam merkezi üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyoruz.

*Bu bağlamda bir ön seçim süreci başladı. Önemsiyoruz bunu. İnşallah güzel bir süreç yaşarız. Sonrasında da her adımı, her süreci, her düşünceyi, her ne diyelim faaliyeti de birlikte konuşarak, birlikte yürüterek takip ediyor ve yürüteceğiz."