İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik ediyor. Yavaş, İmamoğlu’nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yavaş ile görüşmesinin ardından Ankara’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından iki başkan da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu...

Mansur Yavaş, şu açıklamayı yaptı:

"BİZ YOL ARKADAŞIYIZ"

-Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum, hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum.

Bir gazetecinin "Sayın İmamoğlu'nun bugünkü Ankara buluşması için Ankara'da salon verilmediği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

-Vallahi biz artık trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir,, televizyondan aradılar. Dediler böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz, dediler. Vallahi dedim her, iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz.

"KİMLER VAR?"

-Ama kendisini ikna etmek için, kendisine yazıyı gönderdik. 4 Şubat'ta bizden Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim önerim şu, 500 metre ileride geçerken salonun içerisine bakın. Kimler var?

-Kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırılıyor,, oradaki çalışmaları? Onlara bir baksınlar. Böyle bir şey olamaz yani.

Ama, söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar.

-Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur

-O anlamda değil. Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama, televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar.

-Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu, aday kim olacak? Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca hep bunların dışında kalmak istiyoruz.

-Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur.

-Bunlar gerçekten, yani adlandırmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bunları kötü buluyorum.

İmamoğlu, diploması hakkında gelen soruya, "Hangi üniversite mezunusunuz? Gazi Üniversitesi. Senin bile diplomanı iptal edebilirler. Bu iptal edilirse... " yanıtını verdikten sonra Yavaş şunları ifade etti:

-Bir siyasetçiye bu şekilde kumpas kurmak, yani, bir şekilde yolunun kesilmesini, sağlamak için birtakım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur, son derece çirkin buluyorum. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Çünkü bu konularda, en büyük tecrübe sahibi kendisi.

-Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Bu tür, her seçime girerken, ben Ankara'ya 2009'da geldim.

-Her seçime girerken mutlaka ve mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol alınmak istiyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak.

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

-Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da.

"BİZ YOL ARKADAŞIYIZ"

-Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız.

-Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti.

-Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır.