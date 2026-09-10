Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceği yeniden gündeme geldi. CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında Genel Merkez’de düzenlenen programlara ve Anıtkabir ziyaretine katılmayan Yavaş’ın bu tavrı, parti içinde tartışmalara neden oldu.

Yavaş’ın aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi ise başkent kulislerinde dikkat çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu görüşmeden önceden haberdar olduğunu açıklarken, Yavaş’ın CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yavaş ile CHP arasındaki son durumu köşesine taşırken, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan da Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

CHP’nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmadı

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Merkez’de düzenlenen programlara katılmayacağı açıklanmıştı. Yavaş, aynı gün gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde de yer almadı.

CHP’li bazı belediye başkanları Anıtkabir’deki programa katılırken, Yavaş’ın törene iştirak etmemesi parti içinde dikkat çekti.

Yavaş’ın parti içindeki ayrışmalara taraf olmamak amacıyla kuruluş yıl dönümü programlarına katılmadığı öne sürüldü. Bu karar, CHP ile Yavaş arasındaki mesafenin daha da açıldığı yorumlarına neden oldu.

Erdoğan görüşmesi dikkat çekti

CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Yavaş’ın ziyareti, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Yavaş’ın Erdoğan görüşmesinden haberdar olduğunu belirtti.

Özel: Yavaş’ın görüşmesinden haberim vardı

Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak, Yavaş’ın bazı yatırımlar için randevu talep ettiğini söyledi.

Özel, Yavaş’ın özellikle Ankara’daki yatırımlar konusunda hassas olduğunu belirterek, görüşmeden önce kendisine bu ziyaretin gerçekleşeceğinin söylendiğini ifade etti. Özel ayrıca, Yavaş’a yönelik herhangi bir şüphesi olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş’ın kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşların katılımının önemli olduğunu belirterek, tek bir kişinin programa katılmamasının kendileri açısından önem taşımadığını söyledi. Yavaş’ın gelmemesinin herhangi bir kırgınlığa yol açmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın mevcut konumunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurguladı.

Yavaş, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı

Mansur Yavaş ise Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, Beştepe’deki kabulde Ankara’nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiğini belirtti.

Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesine ilişkin irade nedeniyle Erdoğan’a teşekkür eden Yavaş, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerin de görüşmede ele alındığını aktardı.

“Mansur Yavaş CHP’den istifa edecek” iddiası

Yavaş’ın CHP’den ayrılıp ayrılmayacağı tartışılırken, gazeteci Sinan Burhan’dan dikkat çeken bir kulis iddiası geldi.

Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede AKP kaynaklarıyla görüştüğünü belirterek, Yavaş’ın şu aşamada AKP’ye geçmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Burhan ayrıca Yavaş’ın YENİ Parti’ye katılmayacağını ve CHP’de de kalmayacağını öne sürdü.

Burhan: Yavaş bağımsız kalacak

Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi bekleniyor. Burhan, istifanın eylül ayı içerisinde gerçekleşebileceğini ancak bunun daha sonraki bir tarihe de kalabileceğini belirtti.

Burhan, Yavaş’ın AKP’ye ya da YENİ Parti’ye katılmak yerine bağımsız kalacağını iddia etti.

Ayrıca Yavaş’ın önümüzdeki günlerde YENİ Parti ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir “arınalım” çağrısı yapabileceğini öne sürdü.

Burhan’ın aktardığı iddialar arasında Yavaş’ın belediyelerde gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarına yalnızca siyasi sonuçlar açısından bakmadığı, bu iddiaların gerçek olma ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiğini düşündüğü yönündeki değerlendirmeler de yer aldı.