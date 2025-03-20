Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde ülkeye döndü. Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili şunları söyledi;

"HUKUK HERKESE LAZIM"

*Yargı bağımsız ve tarafsız diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular olacakları birkaç gün önceden söylüyorlar. Avukatın ulaşamadığı bu bilgilere nasıl oluyorsa bu yorumcular ulaşıyor ve ertesi gün de bu olaylar gerçekleşiyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil.

*Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye zarar verir. Ben uçaktan gelirken dünya gündemine de baktım bütün dünya bunu konuşuyor. Türkiye'deki yargıya güvenin azaldığını söylüyorlar.

*Böyle bir ülkede kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an önce parlamenter sisteme dönüş, tarafsız ve bağımsız yargının sağlanması gerekiyor. Biz yargıya da güvenmeyeceksek neye güveneceğiz.

"KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK AMA..."

Kendisi hakkında da soruşturma başlatılacağı iddialarıyla ilgili Yavaş, şunları söyledi;

*Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinin de kapatılacağına eminim.

*Hakkımda hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından itibaren belediye başkanlığı dönemlerinden bugüne herkes banka hesaplarımı inceleyebilir.

AİHM'İN ARNAVUTLUK KARARINI HATIRLATTI

*Korktuğumuz bir şey yok ancak bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulunup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da televizyonlardan konuşmasınlar herkesin ailesi var.

*Sadece şunu hatırlatmak istiyorum; hukuk dışına çıkanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var. Bunu herkes dikkate alsın.