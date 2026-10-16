Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına işaret ederek kentte bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yavaş, yarın da kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olmasının beklendiğini, rüzgâr hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini belirtti.

Yavaş, Ankaralılara yaptığı çağrıda, “Sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ABB EKİPLERİ SAHADA

Belediyenin tüm ekipleriyle sahada ve olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğunu açıklayan Yavaş, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yurttaşların Başkent 153 üzerinden belediyeye haftanın 7 günü, 24 saat ulaşabileceğini kaydetti.