Eczacılar, ayaklardaki genel sağlık durumuna ilişkin uyarılarda bulunuyor. Çoğu kişinin umursamadığı ayak sorunları, bazı hastalıkların da habercisi.

Eczacı Noel Wicks'e göre soğuk ayaklar ve mantarlı ayak tırnakları gibi yaygın sorunlar kalp sorunlarının ve hatta diyabetin uyarı işaretleri olabiliyor. Wicks, "Tırnaklarımız da dahil olmak üzere ayak sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü bu genel sağlığımızı etkileyebilir ve sağlık sorunlarının bir işareti olabilir" diye konuştu.

AYAK RAHATSIZLIKLARI FELÇE KADAR GÖTÜRÜYOR

Örneğin, kalp hastalıkları, kalbi besleyen kan damarlarındaki yağ tıkanıklıkları nedeniyle oluşur. Fakat ancak bu tıkanıklıklar vücudun başka yerlerinde de meydana gelebilir. Kan ve oksijen damarlardan ve kalbe gidip gelirken düzgün bir şekilde akamadığında kalp krizi ve felç riski önemli oranda artar. Ve ayak parmaklarındaki kan damarları çok küçük olduğundan, tıkanmaları uzun sürmez.

Eczacı, Wicks'e göre bu durum ayakların üşümesine, uyuşmasına, ağrımasına veya şişmesine neden olabilir. Ayrıca ayaklara giden kan akışının bozulması tırnakların kırılgan ve kalın olmasına da neden olabilir.

ARAŞTIRMALARDAN DA ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

Yapılan araştırmalara göre 60 yaş üstü her dört 'sağlıklı' kişiden birinde teşhis edilmemiş kalp hastalığı bulunuyor. Uzmanlar, tıbbi olarak periferik arter hastalığı olarak bilinen kan damarlarındaki yağ birikiminin, bacağın daha yukarı kısımlarında da sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Bu ağrılara bacaklarda oluşan ve birkaç dakika sürenler de dahil.

Karıncalanma, ağrı, yanma, kuru cilt, çatlamış cilt, iyileşmeyen kabarcıklar veya yaralar, mantar enfeksiyonları ve ayak mantarı da dikkat edilmesi gereken ayak belirtileri arasında olduğu söyleniyor.

DİYABET RİSKİ YÜKSEK

İngiltere'de ayak sorunlarından dolayı 5,8 milyona yakın kişide tip 2 diyabetine işaret ettiği ortaya çıkmıştır. Hastalığın neden olduğu alışılmadık derecede yüksek kan şekeri seviyeleri, ayaktaki hassas kan damarlarına zarar vererek bir dizi soruna yol açabilir.

Uzmanlar, genellikle kan damarlarındaki hasar, ayaklara kan sağlayan sinirlerin tahrip olmasına yol açtığını söylüyor. Diyabet, sürekli yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı veya yemeklerden sonra yorgunluk hissine de neden olabilir.