Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda mantar toplayan bir vatandaş, bozayı saldırısı sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, sabah saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Rıdvan Eğken, arkadaşıyla birlikte mantar aramak üzere ormana gitti. Ormanın iç kısımlarında ilerledikleri sırada Eğken, aniden karşısına çıkan bir bozayının saldırısına uğradı.

ARKADAŞI YARDIMA KOŞTU, SAĞLIK EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Bozayının pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için yanındaki arkadaşı derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartlarında yaralıya ulaşan sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eğken'i ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

TEDBİR AMAÇLI SEVK EDİLDİ, DURUMU İYİ

Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nde acil tedavisi yapılan 67 yaşındaki Rıdvan Eğken, ileri tetkik ve tedbir amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.