Denizli'nin Acıpayam ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV kazasında hayatını kaybetti. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan aramada Acar'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu. Olay, dün Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Sabah saatlerinde ATV ile mantar toplamaya giden Acar, akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Acar'ın cenazesine ulaşan ekipler, kullandığı ATV ile kaza yaptığını ve dere kenarına düştüğünü belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Acar'ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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