Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan 80 yaşındaki İsmail Sarı, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulundu.
Dumlugöze köyünde yaşayan Sarı, perşembe günü dağlık alana gitti. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.
Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.