Mantar, bitkisel bir besin gibi görünse de aslında kendine has bir hücresel yapıya sahiptir. Yüksek su oranı ve yoğun protein dokusu nedeniyle, toplandığı andan itibaren hızla bozulmaya başlar.

Pişirildikten sonra ise bu süreç durmaz; aksine proteinler parçalanmaya devam eder. Bu yüzden uzmanlar, mantarın "tek seferlik" bir besin olduğunu ve pişirildiği an tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

MANTAR NEDEN İKİNCİ KEZ ISITILMAZ?

Mantarı tekrar ısıttığınızda, ilk pişirmede stabilize olan protein bağları kopmaya başlar. Isı etkisiyle ortaya çıkan bu değişim, sindirim sistemimiz için yabancı bir madde haline gelir.

Sindirim Krizi: Vücut, yapısı bozulan bu proteinleri tanımakta zorlanır ve bu durum şiddetli mide ağrısına yol açar.

Besin Zehirlenmesi Riski: Isıtma işlemi sırasında mantarın içinde hızla çoğalan mikroorganizmalar, mide bulantısı ve kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerini tetikleyebilir.

Pek çok kişi mantar yemeğini oda sıcaklığında soğumasını bekleyerek büyük bir hata yapıyor. Mantar, piştikten sonra dışarıda bekletilirse oksidasyon (kararma ve bozulma) süreci katlanarak artar. Tekrar ısıtma işlemi bu oksidasyonu "aktifleştirerek" toksik maddelerin açığa çıkmasına zemin hazırlar.

Beslenme uzmanlarının bu konudaki tavsiyesi net: Mantarı sadece o öğünde tüketeceğiniz kadar pişirin. Eğer yemeğiniz arttıysa, onu tekrar ısıtmak yerine soğuk bir şekilde salatalara meze olarak eklemek çok daha güvenli bir yöntemdir. Ancak unutmayın; mantar ne kadar taze tüketilirse, vücut için o kadar faydalıdır.