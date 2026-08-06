Manchester United'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılması, kulübün transfer politikasını olumsuz yönde etkiledi. Daha önce yapılan sözleşmelerde yer alan Devler Ligi bonusuyla ilgili maddelerin kulübü maddi açıdan etkilediği ve bu durumun kadroda düşünülmeyen isimlerin ayrılığını zorlaştırdığı vurgulandı. Maaş artışı yaşayan isimler arasında Andre Onana ve Marcus Rashford'ın da yer aldığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United şu ana kadar üç imzayı resmen duyurdu. Andrey Santos, Youri Tielemans ve Karl Darlow için toplam 85 milyon sterlin ödeyen ManU, takıma veda eden Rasmus Hojlund, Tyler Fredicson ve Casemiro'da yaklaşık 44 milyon sterlinlik bir gelir elde etti.

MAAŞLAR YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI

Yaz transfer döneminde bir orta saha ve stoper hamlesi de planlayan Michael Carrick'in ekibi ekonomik anlamda bazı sorunlar yaşıyor. Telegraph'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılım sağlayan Manchester United'da bazı futbolcuların bonus maddeleri gereği maaşları yüzde 25 oranında arttı.

Haberde maaş artışı olan futbolcular arasında geçtiğimiz sezonu Barcelona'da tamamlayan Marcus Rashford ile Trabzonspor'da kiralık oynayan Andre Onana'ın yer aldığı belirtildi. Ayrıca Onana gibi 2023'te takıma katılan isimlerden Mason Mount'un da maaşı arttı.

Manchester United'ın bu artışlar nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği oyuncularda sorun yaşadığı ve bütçeyi olumsuz arttığına dikkat çekildi. Onana'nın maaşının artmasından dolayı bir önceki sezonki kiralık sözleşme kadar bu yılki anlaşmanın İngiliz ekibine olumlu etki etmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Rashford'ın da maaşının artması nedeniyle bu yaz ayrılığının zorlaştığı, Manchester United'ın kiralık gönderme seçeneğini düşünmediği kaydedildi. Rashford'ın bonservisiyle ayrılmaması halinde takıma yeniden dahil edileceği aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından Manchester United'ın başarı bonuslarına belirli kriterler getirdiği ve bu şartların sağlanması halinde maaş artışı yapıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe de Rashford ile ilgilenen takımların başında geliyordu. Oyuncunun Manchester United'dan takım arkadaşı olan Mason Greenwood'u renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, iki İngiliz vatandaşını yeniden aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyordu.