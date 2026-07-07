Gelişen otomotiv teknolojileri yeni nesil araçların daha az yakıt tüketmesini sağlasa da, sürüş alışkanlıkları da tüketim üzerinde büyük rol oynuyor. Özellikle manuel şanzımanlı araçlarda doğru devir aralığında vites değiştirmek, yakıt tasarrufu sağlamanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

HER ARAÇ İÇİN TEK BİR DEVİR YOK

Uzmanlara göre yakıt ekonomisi için geçerli tek bir motor devri bulunmuyor. Dizel motorlu ve ticari araçlar, benzinli modellere kıyasla daha düşük devirlerde vites değiştirirken, en uygun devir aralığı aracın motor yapısına göre değişiklik gösteriyor.

GAZ PEDALI KULLANIMI TÜKETİMİ BELİRLİYOR

Yakıt tüketimini etkileyen en önemli unsurlardan biri de gaz pedalının kullanımı. Aracın hızını koruyacak kadar gaz vermek ve gereksiz hızlanmalardan kaçınmak, yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltabiliyor. Bunun yanında sabit hızda ilerlemek ve ani fren ile sert hızlanmalardan uzak durmak da tasarrufa katkı sağlıyor.

DOĞRU VİTESİ DENEYİMLE BULMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, motorun zorlanmadığı ve rahat çalıştığı vitesin tercih edilmesini öneriyor. Eğer motor titreşimli veya dengesiz çalışıyorsa, daha düşük ya da daha yüksek vitese geçme zamanı gelmiş olabilir. Aracın en az eforla hızını koruduğu vites, yakıt ekonomisi açısından en uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK TÜKETİM 90-100 KM/SA HIZ ARALIĞINDA

Uzmanların değerlendirmelerine göre birçok otomobil, yaklaşık 90 ila 100 km/s hız aralığında en verimli şekilde çalışıyor. Bu hızların üzerine çıkılması ise yakıt tüketiminin belirgin şekilde artmasına neden olabiliyor.