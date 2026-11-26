Bayern Münih'te sakatlanan ve tedavisi için kulüp tarafından Brezilya'da kalması kararlaştırılan Manuel Neuer, sağ ayağındaki kısmi tendon yırtığı nedeniyle yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli file bekçisinin, tedavisi sırasında özel hayatı da gündem oldu.

Alman basınından BILD, Manuel Neuer’in evliliğiyle ilgili şoke edici yeni detaylar paylaştı. İddialara göre Manuel Neuer, Brezilya’dan Münih’e 23 yaşındaki bir kadınla birlikte döndü; Bayern cephesinden kaynaklar, bu kişinin Neuer’in fizyoterapisti olduğunu belirtti.

İkilinin son birkaç aydır yakınlaştığı ve aralarındaki ilişkinin artık sadece profesyonel düzeyde olmadığı öne sürüldü. İkilinin 15 Kasım’da Rio de Janeiro’ya gittiği, ardından Buzios’a geçerek 23 Kasım’a kadar lüks bir tatil köyünde konakladıkları ayrıca Neuer’in, eşi Anika’ya, çiftin ikinci çocuklarının doğumundan sadece birkaç gün sonra evliliklerini bitirmek istediğini söylediği öne sürüldü. Anika'ın şu anda iki çocuğuyla birlikte Tegernsee’deki aile evinde kaldığı ve Münih yakınlarında yeni bir ev arayışını sürdürdüğü aktarıldı.

Ağustos 2026 sonunda ikinci oğullarının dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra Manuel Neuer'in ayrılmak istediğini söylediği ve Ekim 2026 başında ortak evlerinden taşındığı belirtildi.

EŞİNDEN TEPKİLİ PAYLAŞIM

Manuel Neuer'in eşi Anika Neuer, Bayern Münih kalecisinin Brezilya'da 23 yaşındaki bir kadınla yaptığı tatilin ardından Almanya'ya döndüğünün ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hamile bir kadını aldatmak, ihanetin en acımasız hâllerinden biridir.

Bir düşünün… Çocuğunuzu karnında taşıyan, sizin için bedeninin değişmesine, fiziksel ve duygusal zorluklarla mücadele etmesine, hamileliğin getirdiği tüm sıkıntılara göğüs germesine tanık olduğunuz bir kadına, tüm bunlara rağmen arkasından ihanet ediyorsunuz.

O, sizin çocuğunuzu dünyaya getirmek için mücadele ederken siz başka biriyle vakit geçiriyorsunuz. Sevgiye, güvene, korunmaya ve desteğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde, ona yaşattığınız acıyla baş başa bırakıyorsunuz.

Bu bir hata değil, bir tercihtir. Bencilce, vicdansızca ve saygısızca verilmiş bir tercih…

Kendi çocuğunu taşıyan, hayatının belki de en hassas döneminden geçen bir kadına ihanet edebiliyorsanız, yalnızca sadakatten değil, en temel insani değerlerden ve saygıdan da yoksunsunuz demektir."

Anika Neuer'in ayrılığına dair haberler, diğer oyuncuların eşlerini de ilgilendiriyor. RTL'ye göre, Joshua Kimmich'in eşi Lina Kimmich, ilişki danışmanı Ruth Marquardt'ın Instagram videosunu beğendi. Ann-Kathrin Götze ise alkışlayarak tepki verdi.