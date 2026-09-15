Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ağustos ayı verilerine göre otomobil satışlarının %97'si otomatik vitesli olarak yapıldı. Manuel vitesli araçların payı ise sadece %3 olarak kayıt edildi.

SEGMENTLERE GÖRE AYRILIYOR

Segmentlere göre bakıldığında A, D ve E segmentlerinin tamamı otomatik vites olarak satılmış. B segmentinde %97,9, C segmentinde %95,6, F segmentinde ise %99,8 oranında otomatik vitesli araçlar tercih edilmiş.

NEDEN OTOMATİK VİTES TERCİH EDİLİYOR?

2015 ve öncesi yıllardaki otomatik vitesli araçlarda sorun çıkması ihtimali daha yüksek ve arıza durumunda ustası bulunmuyordu. Tamiri pahalı olan otomatik viteslerin yeni nesil araçlarla birlikte güçlenmesi ve daha az arıza vermesi nedeniyle ilk tercihler arasında yer aldı.

Bunun dışında trafikte sağladığı kolaylıklar nedeniyle de tercih ediliyor. Yoğun trafikte debriyajla uğraşmak istemeyenler otomatik vites otomobilleri alıyor.

Otomatik vitesli araçların satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmeyince otomatik vites araçların sayısı da doğalıkla trafikte çoğaldı.

10 yıl önce bu oran %57 oranında otomatik vites tercih edenlerden oluşuyordu.