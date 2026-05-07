Auto Swiat tarafından yayımlanan teknik incelemeye göre, manuel viteslerdeki "D" harfi "Direkt Şanzıman" (Direct Drive) anlamına geliyor. Bu ibare, motor ve şanzıman arasındaki dişli oranının tam olarak 1:1 olduğu vites kademesini işaret ediyor. Bu aşamada motor ve şanzıman devirleri eşitlenirken, tork miktarında herhangi bir artış veya azalma meydana gelmiyor; güç doğrudan aktarılıyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN DEVİRLERİ EŞİTLENİYOR

Direkt şanzıman modunda çalışırken vites kutusu, motorun ürettiği devir sayısını değiştirmeden aktarma organlarına iletiyor. Bu çalışma prensibi, motorun daha düşük yakıt tüketimiyle, daha sessiz ve istikrarlı bir şekilde çalışmasına imkan tanıyor. Bu nedenle "D" vitesi, özellikle sabit hızda gidilen uzun yolculuklarda yakıt verimliliği ve sürüş konforu sağlamak amacıyla kullanılıyor.

OTOMATİK VİTES İLE KARIŞTIRILIYOR

Sürücülerin büyük bir kısmı manuel vitesteki bu sembolü otomatik vites geçişi sağlayan bir mod olarak algılasa da, bu durum sürüş karakterini otomatikleştirmiyor. Sürücünün debriyaj kullanımına ve vites değişimine devam etmesi gerekiyor. "D" sembolü, sadece aracın o vites kademesinde 1:1 dişli oranına sahip olduğu bilgisini veriyor.

HANGİ VİTES KADEMESİ "DİREKT" KABUL EDİLİYOR?

Eski tip dört ve beş ileri şanzımanlarda dördüncü vites genellikle direkt oranlı vites olarak kullanılıyordu. Modern altı ileri şanzımanlarda ise bu işlevi çoğunlukla beşinci vites üstleniyor. En üst vites kademesi (altıncı vites), genellikle motor devrini daha fazla düşürmek için tasarlanmış "ekstra yüksek" bir oran taşıdığından direkt vites olarak kabul edilmiyor.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otoyol sürüşlerinde konfor ve ekonomi sağlayan direkt şanzıman kademesi, ani hızlanma gereken durumlarda dezavantaj yaratabiliyor. Motorun düşük devir aralığında kalması nedeniyle, sollama gibi anlık manevralarda motor tepki süresi uzuyor. Uzmanlar, hızlanma ihtiyacı duyulduğunda motoru optimum çalışma aralığına sokmak için bir alt vitese geçilmesi gerektiğini vurguluyor.