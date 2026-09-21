Günümüzde üretilen otomobillerde nadiren karşılaşılan “E” işareti, geçmişte özellikle bazı Avrupa ve Alman otomobillerinde kullanıldı. “Ekonomik” anlamına gelen bu özellik, aracın daha düşük motor devrinde ilerlemesini sağlayarak özellikle uzun yol ve otoyol kullanımında yakıt tüketimini düşürmeyi amaçladı.

VİTES KUTUSUNDAKİ "E" HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Eski manuel şanzımanlarda bulunan “E” harfi, ekonomik sürüş için kullanılan bir vites konumunu ifade ediyor. Sistem, özellikle 5’inci vites seviyesinde daha düşük motor devriyle yol alınmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Böylece motorun gereksiz yere yüksek devirlerde çalışmasının önüne geçilerek yakıt tüketiminin azaltılması hedeflendi.

“E” konumu özellikle sabit ve yüksek hızlarda yapılan otoyol sürüşlerinde kullanıldı. Motor devrinin düşük tutulması sayesinde aynı hızda daha ekonomik bir sürüş sağlanması amaçlandı.

ESKİ OTOMOBİLLERDE KULLANILDI

“E” harfi günümüzdeki manuel şanzımanların büyük bölümünde bulunmuyor. Bu işaret geçmişte özellikle bazı Avrupa otomobillerinde ve Alman üreticilerin belirli modellerinde vites düzeninin bir parçası olarak kullanıldı.

Supercar Blondie tarafından aktarılan verilere göre manuel şanzımanlı otomobiller 1980’lerde ABD’de yeni araçların yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyordu. Günümüzde ise bu oranın yüzde 0,1’in altına gerilediği belirtildi.

"E" HARFİ YENİ OTOMOBİLLERDE NEDEN YOK?

Yeni nesil otomobillerde ekonomik sürüş için ayrı bir manuel vites konumuna duyulan ihtiyaç büyük ölçüde ortadan kalktı. Geçmişte “E” konumuyla amaçlanan yakıt tasarrufu, günümüzde elektronik kontrol sistemleri ve farklı sürüş modları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Araçların elektronik sistemleri motor ve şanzıman çalışma koşullarını kontrol ederek ekonomik sürüşe yönelik ayarlamaları otomatik olarak yapabiliyor. Bu nedenle eski otomobillerde görülen “E” harfi yeni modellerin vites düzeninden büyük ölçüde çıkarıldı.