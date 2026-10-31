Motorpasión'un haberine göre, manuel şanzımanlı otomobillerde genellikle geri vitesin yanı sıra dört, beş, altı veya yedi ileri vites bulunuyor. Bazı modellerde ise standart vites sıralamasına ek olarak G harfiyle gösterilen özel bir konum yer alıyor.

G harfi, Almanca "Geländewagen" kelimesinden geliyor. Arazi aracı anlamına gelen bu ifade, söz konusu vitesin özellikle zorlu yol koşullarında kullanılmak üzere geliştirildiğine işaret ediyor. Geçmişte bazı traktör ve kamyonlarda da kullanılan bu sistem, halk arasında "Büyükanne Vitesi" olarak anılıyordu.

PORSCHE 959'DA BİLE KULLANILDI

G vitesinin en şaşırtıcı örneklerinden biri ise 1980'li yılların en hızlı seri üretim otomobillerinden biri olan Porsche 959'da görüldü.

Anlatılanlara göre Porsche, 959 modelini farklı ülkelerde satışa sunabilmek için katı gürültü yönetmeliklerine uyum sağlamak zorundaydı. Gürültü ölçümlerinin birinci viteste yapılması nedeniyle şirket, normal birinci vitesten daha kısa oranlı ek bir vites geliştirdi.

G konumu devreye alındığında normalde ikinci vites olarak kullanılan dişli oranı, birinci vites işlevi görüyordu. Böylece otomobilin gürültü ölçümleri sırasında belirlenen sınırların karşılanması hedefleniyordu.

VOLKSWAGEN MİNİBÜSÜNDE DE YER ALDI

Bu sistem yalnızca spor otomobillerde kullanılmadı. Dört tekerlekten çekişli Volkswagen T3 Syncro minibüsünde de G vitesine yer verildi. Bu modelde G vitesi, özellikle zorlu arazi koşullarında daha kontrollü hareket edebilmek için kısa bir vites oranı sağlıyordu. Böylece araç düşük hızlarda daha yüksek çekiş gücü elde edebiliyordu.

Günümüzde pek çok sürücünün karşılaşmadığı bu vites seçeneği, otomobil tarihinde farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen sıra dışı mühendislik çözümlerinden biri olarak biliniyor.