Otomotiv sektöründe yıllardır devam eden dönüşüm, manuel vitesli araçların geleceğini de tartışmaya açtı. Sektör uzmanları, manuel vitesli otomobillerin önümüzdeki yıllarda piyasadan büyük ölçüde çekilebileceğini belirtirken, kritik tarih olarak 2030 yılına dikkat çekildi.

Yaygın kanının aksine, manuel vitesli araçların gerilemesinin tek nedeni elektrikli araçlara geçiş değil. Uzmanlara göre asıl etken, üreticilerin karşı karşıya kaldığı artan maliyetler. Manuel şanzımanların geliştirilmesi, üretimi ve sertifikasyon süreçleri önemli yatırımlar gerektirirken, bu araçlara olan talebin giderek azalması üreticileri farklı çözümlere yöneltiyor.

PAZAR PAYI KÜÇÜLDÜ

Tüketici tercihleri de otomatik vitesli araçlardan yana değişiyor. Özellikle şehir içi kullanımda sunduğu konfor ve kullanım kolaylığı nedeniyle otomatik şanzımanlar daha fazla tercih edilirken, manuel vitesli modellerin pazar payı her geçen yıl küçülüyor.

Analistlerin değerlendirmelerine göre, 2030 yılına gelindiğinde manuel vitesli araçların toplam pazar içindeki payı yüzde 5 ila 10 seviyelerine kadar gerileyebilir. Ancak uzmanlar, bu kadar küçük bir müşteri kitlesi için üreticilerin manuel vites seçeneğini koruyup korumayacağının belirsiz olduğunu vurguluyor.

2030'DA SONA ERİYOR

Öte yandan adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve yarı otonom sürüş teknolojileri gibi yeni nesil sürüş destek sistemlerinin otomatik şanzımanlarla daha uyumlu çalışması da manuel vitesin geleceğini zorlaştıran faktörler arasında gösteriliyor.

Tüm bu gelişmeler, manuel vitesli araçların önümüzdeki yıllarda yollarda daha az görülmesine neden olabilir. Uzmanlar, manuel vitesin tamamen ortadan kalkmasının kesin olmadığını belirtse de, 2030 sonrasında bu araçların neredeyse üretilmeyeceği görüşünde birleşiyor.