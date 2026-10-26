Otomobil dünyasında manuel vitesli araçlara yönelik tercih giderek azalırken, üreticiler de yeni modellerinde otomatik şanzımana daha fazla yer veriyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, en çok satan 30 otomobil markasının sunduğu manuel vitesli model sayısı 10 yılda yüzde 66 azaldı. Türkiye'de ise 2026'nın ilk yarısında satılan sıfır otomobillerin yalnızca yüzde 3,1'i manuel vitesli oldu.

MANUEL VİTESLİ MODEL SAYISI HIZLA AZALIYOR

Bir dönem otomobil pazarının en yaygın seçeneklerinden biri olan manuel vites, yeni araçlarda giderek daha az tercih ediliyor. İngiltere merkezli otomobil platformu CarGurus'un 27 Mart 2026 tarihli araştırması, bu değişimin boyutunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, İngiltere'de en çok satan 30 üreticinin sunduğu manuel vitesli yeni otomobil modeli sayısı 2016'da 197 iken 2026'da 67'ye geriledi. Böylece manuel vites seçeneği bulunan model sayısında 10 yılda yüzde 66 düşüş yaşandı.

Araştırmada incelenen toplam 292 yeni modelin yalnızca 67'sinde manuel şanzıman seçeneği bulunurken, 225 model sadece otomatik vitesle sunuldu. Ayrıca sekiz büyük otomobil markasının artık manuel vites seçeneği sunmadığı belirtildi. Fiat ve Honda da manuel vites seçeneğini ürün gamından çıkaran markalar arasına katıldı.

TÜRKİYE'DE MANUEL VİTESİN PAYI YÜZDE 3,1'E GERİLEDİ

Manuel vitesli araçlardaki düşüş Türkiye'de de dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2016'nın ilk yarısında yeni otomobil satışlarının yüzde 42,7'sini oluşturan manuel vitesli araçlar, 2026'nın ilk altı ayında yüzde 3,1'lik payda kaldı.

2026'nın ocak-haziran döneminde Türkiye'de 13 bin 494 manuel vitesli otomobil satılırken, otomatik vitesli otomobillerin satış sayısı 426 bin 740 oldu. Böylece yeni otomobil pazarında otomatik vitesin payı yüzde 96,9'a ulaştı. Veriler, Türkiye'de sıfır otomobil tercihinin son 10 yılda önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

OTOMATİK VİTES TERCİHİ NEDEN ARTIYOR?

Manuel vitesli araçların gerilemesinde sürücü alışkanlıkları ve otomobil üreticilerinin ürün tercihleri etkili oluyor. Özellikle yoğun şehir içi trafiğinde debriyaj kullanma ve sık sık vites değiştirme gerekliliğinin ortadan kalkması, otomatik vitesli araçları birçok sürücü için daha cazip hale getiriyor.

Bunun yanında SUV modellerin, hibrit otomobillerin ve elektrikli araçların pazardaki payının artması da manuel şanzıman seçeneğinin azalmasına katkı sağlıyor. Tam elektrikli otomobillerin büyük çoğunluğunda geleneksel manuel vites sistemi bulunmaması, bu dönüşümün önemli nedenleri arasında yer alıyor.

MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR TAMAMEN ORTADAN KALKACAK MI?

İngiltere'deki araştırmada, mevcut eğilimin sürmesi halinde manuel vitesli otomobillerin 2030'a doğru yeni araç pazarından büyük ölçüde çekilebileceği öngörüldü.