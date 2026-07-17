

Manuel şanzımanlı araçlarda görülen "D" harfi, birçok sürücünün düşündüğünün aksine otomatik sürüş modunu ifade etmiyor. Teknik kaynaklara göre bu ibare, şanzımanın "Direct Drive" (Direkt Aktarma) olarak adlandırılan 1:1 dişli oranına sahip vites kademesini gösteriyor. Bu noktada motor ile şanzıman aynı devirde çalışırken güç, herhangi bir oran değişikliğine uğramadan doğrudan tekerleklere aktarılıyor.

1:1 DİŞLİ ORANI NASIL ÇALIŞIYOR?

Direkt aktarma oranında motorun ürettiği devir sayısı şanzıman tarafından değiştirilmeden aktarma organlarına iletiliyor. Böylece torkta ilave bir artış ya da azalma yaşanmıyor ve güç kaybı minimum seviyede tutuluyor. Bu sistem, özellikle sabit hızla ilerlenen sürüşlerde motorun daha sakin çalışmasına katkı sağlayarak yakıt tüketimini azaltabiliyor ve sürüş konforunu artırabiliyor.

OTOMATİK VİTESLE İLGİSİ BULUNMUYOR

"D" harfi, bazı sürücüler tarafından otomatik şanzımanlardaki sürüş modu ile karıştırılabiliyor. Ancak manuel araçlardaki bu işaret, sürüşü otomatik hale getirmiyor. Araç kullanılırken debriyajın kullanılması ve vites değişimlerinin sürücü tarafından yapılması gerekiyor. Harf yalnızca ilgili vitesin direkt aktarma oranına sahip olduğunu gösteren teknik bir işaret niteliği taşıyor.

HANGİ VİTES DİREKT AKTARMA ORANINA SAHİP?

Şanzımanın tasarımına göre direkt aktarma oranı farklı viteslerde yer alabiliyor. Dört ve beş ileri manuel şanzımanlarda bu görev çoğunlukla dördüncü vitese aitken, altı ileri sistemlerde genellikle beşinci vites 1:1 oranıyla tasarlanıyor. En üst vites ise çoğu zaman motor devrini daha da düşürmeye yönelik uzun oranlı bir yapı kullandığından direkt aktarma sınıfında değerlendirilmiyor.

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR ANCAK HER DURUMA UYGUN DEĞİL

Direkt aktarma oranı, uzun yol ve otoyol sürüşlerinde düşük motor devri sayesinde daha ekonomik ve sessiz bir sürüş sunabiliyor. Buna karşılık ani hızlanma veya sollama gibi durumlarda motorun düşük devirde kalması nedeniyle araç beklenen ivmeyi daha geç sağlayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, güçlü bir hızlanma gerektiğinde motoru daha verimli devir bandına taşımak için bir alt vitese geçilmesini öneriyor.